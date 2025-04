Trump beordrer økt skipsbygging på grunn av bekymring for USAs flåteberedskap

HQ

Siste nytt om USA . President Trump har undertegnet en omfattende ordre for å gjenopplive USAs skipsbyggingsindustri, som svar på en sterk advarsel fra marinens ledere som sier at den amerikanske flåten er dårlig forberedt på fremtidige konflikter.

Du kan lese den utøvende ordren her. Med et nåværende antall krigsskip på under 300 og produksjonsforsinkelser på kritiske programmer som Columbia-klasse ubåter, oppfordrer administrasjonen til en landsomfattende mobilisering av arbeidskraft, finansiering og infrastruktur.

Planen skisserer ambisiøse mål, men forsvarsdepartementet advarer om at kostnadene stiger, at tidsfristene sklir, og at den industrielle kapasiteten henger etter de strategiske kravene. Foreløpig gjenstår det å se hvor raskt USA kan snu tidevannet til sjøs.