Trump beordrer Pentagon til å frigi UFO- og alien-filer "basert på den enorme interessen som er vist"

USAs president Donald Trump har beordret Pentagon og andre føderale etater til å begynne å identifisere og frigi offentlige arkiver relatert til UFOer og potensielt utenomjordisk liv.

I et innlegg som ble publisert sent torsdag på Truth Social-plattformen, sa Trump at han ville instruere forsvarsdepartementet og andre relevante etater om å starte prosessen med å offentliggjøre filer om uidentifiserte luftfenomener (UAP), uidentifiserte flygende objekter (UFOer) og " utenomjordisk og utenomjordisk liv".

"Basert på den enorme interessen som er vist", skrev Trump, ville regjeringen gå i retning av å frigi " all annen informasjon knyttet til disse svært komplekse, men ekstremt interessante og viktige sakene". Presidenten presiserte ikke om hemmeligstemplede dokumenter ville bli fullstendig avgradert, eller hvor omfattende offentliggjøringen ville bli.

Dette kommer midt i en bølge av offentlig oppmerksomhet etter nylige kommentarer fra tidligere president Barack Obama, som i et podcastintervju sa at det statistisk sett er sannsynlig at det finnes liv andre steder i universet. Han la imidlertid til at han ikke hadde sett noen bevis for at utenomjordiske hadde besøkt jorden eller ble holdt fanget i hemmelige anlegg i løpet av sin presidentperiode.

Etter at kommentarene hans gikk viralt, kom Obama med en presisering på sosiale medier, der han gjentok at selv om universets enorme utstrekning tyder på at det er sannsynlig at det finnes liv utenfor jorden, finnes det ingen bevis for kontakt med romvesener.

Tidligere torsdag kritiserte Trump Obamas kommentarer, og sa til journalister at den tidligere presidenten "ikke skulle ha gjort det" og antydet at kommentarene berørte sensitivt territorium. Du kan se Obamas og Trumps uttalelser i videoene over.

Til tross for flere tiår med spekulasjoner er det ikke funnet verifiserte bevis som bekrefter intelligent liv utenfor jorden. I 2024 offentliggjorde Pentagon en rapport som konkluderte med at de ikke hadde funnet bevis for at UFO-observasjoner var knyttet til utenomjordisk teknologi, og tilskrev de fleste hendelsene til overvåkingsfly, satellitter og værballonger.

Trumps kunngjøring fikk likevel raskt støtte fra lovgivere på begge sider av midtgangen. Det republikanske kongressmedlemmet Anna Paulina Luna, som leder en arbeidsgruppe i Kongressen om UAP, takket presidenten offentlig og sa at hun så frem til å gjennomgå materialet med offentligheten. Den demokratiske senatoren John Fetterman hilste også avgjørelsen velkommen og kalte den et positivt skritt mot åpenhet...