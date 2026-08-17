Trump beordrer Pentagon til å «redusere betydelig» militærøvelsene med Sør-Korea

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USAs president Donald Trump ønsker at Pentagon skal «redusere betydelig» sine øvelser med den langvarige allierte Sør-Korea. Han har begrunnet dette med at øvelsene er for kostbare, og har kritisert Sør-Korea for ikke å engasjere seg i USAs konflikt med Iran.

Noen timer før øvelsene skulle starte, skrev Trump på sin sosiale medieplattform Truth Social at han var misfornøyd med øvelsene. Ifølge Reuters snakket han også om sitt forhold til Kim Jong Un, Nord-Koreas leder.

«Disse øvelsene er ikke bare kostbare... men sender et signal som er helt upassende og fiendtlig til et land som, så lenge Donald J. Trump har vært president, har vært ufarlig og respektfullt,» skrev Trump.

Dette har ikke hindret øvelsene i å finne sted som planlagt denne uken, ifølge Sør-Koreas forsvarssjef. For øyeblikket håper Sør-Koreas presidentkontor «at det vennskapelige forholdet mellom lederne i USA og Nord-Korea vil føre til en meningsfull dialog mellom de to landene, og åpne for diskusjoner som tar sikte på å fremme fred og stabilitet på den koreanske halvøya.»