Trump beordrer undersøkelse av kobbertoll for å gjenopplive USAs industri USAs president retter skytset mot den globale kobberhandelen i et nytt fremstøt for selvforsyning.

HQ President Donald Trump intensiverer kampen mot global handelspraksis med en ny etterforskning av kobberimport, med sikte på å øke USAs produksjon av dette viktige metallet (via Reuters). Etterforskningen, som er iverksatt i henhold til Trade Expansion Act of 1962, fokuserer på kobberets rolle i elektriske kjøretøy, militær maskinvare og forbruksvarer - områder som er avgjørende for nasjonal sikkerhet og teknologisk utvikling. Trumps team hevder at Kina har utnyttet subsidier og økonomisk innflytelse til å ta kontroll over kobbermarkedet, på samme måte som de har gjort med stål og aluminium. Som svar på dette vurderer Det hvite hus nye tollsatser mot land som Chile, Canada og Mexico, som er store leverandører av kobber til USA. Selv om den nøyaktige tollsatsen ennå ikke er bestemt, er målet klart: å gjenopplive den amerikanske kobberindustrien og sikre dens fremtid i kritiske sektorer. Undersøkelsen, som forventes å bli avsluttet raskt, er nok en del av Trumps bredere innsats for å gjenoppbygge amerikansk produksjon og styrke landets handelsposisjon. Foreløpig gjenstår det å se hvor vidtrekkende disse nye tollsatsene vil bli. Shutterstock