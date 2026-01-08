Trump beordrer USA ut av globale institusjoner

HQ

Donald Trump har beordret USA til å trekke seg ut av verdens viktigste klimaavtale og flere titalls internasjonale organisasjoner, noe som markerer en av de mest dramatiske tilbaketrekningene av USAs deltakelse i globale institusjoner på flere tiår.

I et memorandum fra presidenten som ble utstedt sent onsdag, beordret Trump USA til å trekke seg ut av FNs rammekonvensjon om klimaendringer sammen med 65 andre multilaterale organer knyttet til klimavitenskap, utvikling, menneskerettigheter og demokratifremmende tiltak. Det hvite hus fremstilte beslutningen som et kostnadsbesparende tiltak i tråd med Trumps "America First"-agenda.

En person holder opp et skilt under klimastreiken i Washington D.C. // Shutterstock

Beslutningen formaliserer Washingtons tilbaketrekning fra arkitekturen som ligger til grunn for det globale klimasamarbeidet, og følger Trumps tidligere beslutning om å trekke USA ut av klimaavtalen fra Paris for andre gang. Blant organisasjonene som rammes, finner vi FNs klimapanel, FNs befolkningsfond og naturvern- og utviklingsorganisasjoner som i stor grad er avhengige av amerikansk finansiering og diplomatisk støtte.

Kunngjøringen vakte skarp kritikk fra europeiske ledere, klimaforskere og tidligere amerikanske tjenestemenn, som advarte om at tilbaketrekningen svekker den globale innsatsen for å bekjempe de stigende temperaturene og gir strategisk innflytelse til Kina. "Dette undergraver flere tiår med diplomati og global tillit", sa en tidligere amerikansk klimaforhandler.

Til tross for omfanget av tilbaketrekningen kan de praktiske konsekvensene utfolde seg gradvis, avhengig av om Washington blokkerer budsjettene eller bare trekker seg ut. Nå som kloden opplever de varmeste årene noensinne, mener kritikerne at beslutningen gjør verdens største økonomi stadig mer isolert i en tid med økende klimarisiko.