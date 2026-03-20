Trump ber Kongressen om 200 milliarder dollar for å finansiere Iran-krigen

Donald Trump ber Kongressen om ytterligere 200 milliarder dollar for å finansiere den pågående krigen mot Iran, et beløp som tilsvarer omtrent en femtedel av Pentagons årlige budsjett.

Forslaget har allerede møtt motstand fra demokrater, deriblant Richard Blumenthal, som sa at det "ikke finnes noen vei" for å godkjenne utgifter i den størrelsesordenen.

USAs forsvarsminister Pete Hegseth forsvarte forslaget med at økte bevilgninger er nødvendige for å opprettholde dagens operasjoner og forberede seg på en potensiell eskalering.

Trump antydet at bevilgningene kunne gå utover den nåværende konflikten, og antydet bredere militære mål. Samtidig har hans administrasjon sendt blandede signaler om hvorvidt bakkestyrker kan bli utplassert, og presidenten har nektet å utelukke dette alternativet helt.

Krigen har allerede drevet opp de globale energiprisene og forstyrret skipsfarten gjennom Hormuzstredet, noe som har skapt frykt for større økonomiske konsekvenser.