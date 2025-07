Trump besøker flomsonen i Texas mens redningsarbeidet går fra redning til gjenoppbygging

HQ

Siste nytt om USA . Mens redningsmannskapene i Texas går fra redningsarbeid til gjenoppbyggingsarbeid etter flere dager med ubarmhjertige oversvømmelser, har USAs president Donald Trump annonsert et besøk til katastrofeområdet sammen med Melania på fredag.

Begge har til hensikt å besøke katastrofeområdet i Kerr County, men sa at de ikke "ønsker å komme i veien for noen". "Det er det som skjer. En president drar og alle er fokusert [på dem]. Jeg vil ikke at noen skal fokusere på oss", sa Trump, og la til at situasjonen var "tragisk".

Letingen fortsetter etter de som fortsatt er savnet i nærheten av Camp Mystic, der flere leirdeltakere og ansatte fortsatt er savnet. Nå som vannstanden er på vei ned, står myndighetene overfor den dystre oppgaven med å vurdere det fulle omfanget av ødeleggelsene. Dødstallet har allerede passert 100.