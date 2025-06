Trump ble orientert av Netanyahu i forkant av Israels angrep på Iran

HQ

Siste nytt om Israel og Iran . Fredag sa USAs president Donald Trump til Wall Street Journal(her) at USA var klar over Israels nylige militæraksjon mot Iran, og nedtonet samtidig at de hadde mottatt noen formell advarsel.



Israel slår til mot Iran i en eskalerende konflikt om kjernefysisk kapasitet.



"Heads-up? Det var ikke en advarsel. Det var: "Vi vet hva som foregår." I stedet antydet han at administrasjonen var fullt informert gjennom hele prosessen. Trump beskrev også angrepet som svært effektivt, og viste til samtaler han nylig hadde hatt med israelske ledere.