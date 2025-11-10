Trump blir buet ut da han blir den første sittende presidenten på en NFL-kamp siden Carter i 1978

HQ

Donald Trump overvar Washington Commanders' 44-22-tap mot Detroit Lions på søndag, og ble dermed den første sittende amerikanske presidenten på nesten 50 år som dukket opp på en NFL-kamp i ordinær sesong. Hans ankomst ble møtt med høylytt buing da han dukket opp på videoboardet sent i første omgang, og igjen da han ble introdusert i pausen.

Bråket fortsatte da Trump leste opp en "ed for nye militære rekrutter" under en verveseremoni på banen. Presidenten hadde ankommet kort tid etter en overflyvning av Northwest Stadium, og fortalte reportere at han var "litt sent ute" før han tok plass i en suite sammen med talsmannen for Representantenes hus, Mike Johnson.

Mengdereaksjoner og seremoni på banen markerer besøket

Tidligere i kampen feiret Lions-mottakeren Amon-Ra St. Brown en touchdown ved å etterligne "Trump-dansen", som flere idrettsutøvere tok i bruk i fjor. Detroit-trener Dan Campbell sa at han ikke la merke til presidentens ankomst, mens quarterback Jared Goff kommenterte den lave passeringen av Trumps fly over stadion.

I løpet av tredje omgang ble Trump med Fox kringkastere for et kort intervju, der han reflekterte over sine fotballdager på high school og snakket om innsatsen for å støtte kommandørenes planlagte retur til Washington. Ifølge en ESPN-rapport har en mellommann i Det hvite hus fortalt lagets eiere at Trump ønsker at klubbens fremtidige stadion, som er en del av et prosjekt til nesten fire milliarder dollar på den tidligere RFK Stadium-tomten, skal bære hans navn.

Trump forlot banen før kampen var ferdig. Bare to andre sittende presidenter, Richard Nixon i 1969 og Jimmy Carter i 1978, har overvært en NFL-kamp mens de var i embetet. Besøket føyer seg inn i rekken av idrettsopptredener Trump har hatt i det siste, blant annet under Ryder Cup, Daytona 500 og United States Open.