Trump blokkerer israelsk angrep på Iran og oppfordrer til forhandlinger i stedet

Siste nytt om USA . I en uventet vending skal president Trump ha stanset Israels planlagte militære angrep på iranske atomanlegg, og i stedet oppfordret til diplomatiske forhandlinger med Teheran.

New York Times rapporterte onsdag, med henvisning til kilder, at angrepet var ment å forsinke Irans kjernefysiske ambisjoner med minst ett år, men etter mange interne overveielser bestemte Trump seg for at samtaler, ikke bomber, skulle være det neste steget.

Sist lørdag holdt USA og Iran sin første samtalerunde på flere år, og begge parter kalte møtet positivt og konstruktivt. En ny runde med samtaler er allerede på trappene, og Roma vurderes som neste møtested.