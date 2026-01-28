Trump bryter med Vance om skytingen i Minneapolis

HQ

President Donald Trump har tatt avstand fra påstander fra visepresidenten og ledende medarbeidere om at Alex Pretti, den 37 år gamle sykepleieren som ble skutt og drept av en agent fra toll- og grensekontrollen (CBP), var en "leiemorder". Mens medarbeidere som Stephen Miller og JD Vance beskrev Pretti som et forsøk på å "myrde føderale agenter", sa Trump til journalister på tirsdag at Pretti "ikke var en morder", og kalte hendelsen "veldig uheldig".

Presidenten har omorganisert den føderale håndhevingsledelsen i delstaten, avskjediget Gregory Bovino, grensepatruljens tjenestemann som er kjent for sin aggressive innvandringstaktikk, og erstattet ham med Tom Homan, som vil rapportere direkte til Trump. Sentrale personer i administrasjonen, som Miller, Vance og innenriksminister Kristi Noem, som offentlig hadde forsvart skytingen, står nå i fare for å bli politisk eksponert når presidenten forsøker å tøyle de harde budskapene.

Presidentfrue Melania Trump grep også inn offentlig og oppfordret til "fred" og "enhet" i Minneapolis. På Fox & Friends oppfordret hun demonstrantene til å opptre fredelig og fremhevet ektemannens samarbeid med myndighetene for å forhindre ytterligere vold. Hennes uttalelse markerer en sjelden offentlig rolle i nasjonale saker under Trumps andre periode, etter tidligere intervensjoner som å legge til rette for retur av ukrainske barn fra Russland...