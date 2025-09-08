Trump deler nok et AI-bilde... Dette om innvandring i Chicago

HQ

Siden AI begynte å generere bilder og videoer, ser det ut til at Trump har blitt ganske glad i å bruke teknologien til å dele innlegg om hendelser som involverer ham. I det siste har innvandring i Chicago vært en sak som har fanget hans oppmerksomhet, og derfor delte han nylig et AI-generert bilde av seg selv mot en brennende Chicago-silhuett, noe som antyder at han vil slå hardt ned på innvandringen i byen. Bildet hadde en provoserende bildetekst som refererte til deportasjoner, og kommer samtidig som han planlegger å utplassere føderale styrker og nasjonalgarden, og det tok selvfølgelig ikke lang tid før han fikk respons: Myndighetene i Illinois fordømte tiltaket som autoritært, mens lokale protester samlet hundrevis av demonstranter som marsjerte mot presidentens fremgangsmåte. Detaljene i operasjonen er fortsatt uklare, og opposisjonsledere har gitt innbyggerne råd om potensielle møter med immigrasjonsmyndighetene. I dette tilfellet sier et bilde mer enn tusen ord, så ta en titt nedenfor eller via følgende lenke. Go! Forresten... Hva synes du om bildet?