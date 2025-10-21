Trump deler ny video med hint om et uendelig presidentskap

HQ

Nok en video fra Trump på Truth Social. Denne gangen antyder han et presidentskap uten ende i sikte. Han opptrer nå i et klipp som viser ham selv i embetet tusenvis av år etter den grunnlovsfestede grensen, til de uhyggelige tonene av Griegs "I fjellkongens sal".

Den redigerte videoen, som bygger på en TIME-artikkel om Trumpisme fra 2018, viser en futuristisk scene der et pro-Trump-skilt stiger opp til år 90 000, akkompagnert av ropet "EEEEEE" og slagordet "4EVA".

Trumps gjentatte referanser til å utvide sin politiske innflytelse har fått oppmerksomhet fra både kommentatorer og biografer. Michael Wolff, som snakket på podcasten Inside Trump's Head, antydet at Trump kan gå langt for å beholde makten.

Selv om 90 000 års presidentskap helt klart er et fantasifoster, har innlegget satt i gang diskusjoner om hvor langt Trump kan gå for å klamre seg til makten. Det gjenstår selvsagt å se hvordan disse gestene vil forme samtalen frem mot 2028. Hva synes du?