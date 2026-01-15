Trump dobler innsatsen for Grønland etter at samtalene med Danmark har strandet: "Vi trenger det for nasjonal sikkerhet"

HQ

Donald Trump insisterer på at USA "trenger" Grønland av hensyn til nasjonal sikkerhet, selv etter at de anspente samtalene med Danmark og Grønland ble avsluttet uten å ha løst det tjenestemennene kalte en grunnleggende uenighet om øyas fremtid.

Etter møtet hevdet Trump igjen at Danmark ikke kunne forsvare Grønland tilstrekkelig mot rivaler som Russland eller Kina, og hevdet at USA var den eneste makten som var i stand til å gjøre det. Han antydet at amerikansk kontroll ville styrke NATO og knytte seg til hans planlagte Golden Dome, til tross for sterk motstand fra allierte.

Danmarks utenriksminister, Lars Løkke Rasmussen, avviste ideen blankt og sa at Washington fortsatt var innstilt på å "erobre" Grønland, og at København ikke hadde klart å endre USAs holdning. Han oppfordret i stedet til respektfullt samarbeid og understreket at grenser ikke kunne endres med makt.

Grønlands ledere var like bestemte og gjentok at territoriet ikke ville bli eid eller styrt av USA, og at dets fremtid lå hos Danmark, NATO og EU. Europeiske ledere, deriblant Frankrike og Tyskland, støttet Danmark og advarte om at enhver utfordring av suvereniteten ville få alvorlige konsekvenser.

Til tross for at de ble enige om å danne en arbeidsgruppe for å holde liv i diskusjonene, understreket sammenstøtet de økende spenningene innad i NATO, og Grønland havnet nok en gang i sentrum av en geopolitisk konflikt som startet i fjor, og som landet gjentatte ganger har sagt at det ikke hadde valgt.