Trump dobler støtten til Hegseth etter at den andre Signal-lekkasjen dukker opp

Siste nytt om USA . Trump står fast bak Hegseth etter at det ble kjent at Hegseth nok en gang delte sensitive detaljer om en amerikansk militæroperasjon i en privat Signal-chat, denne gangen med sin kone, bror og personlige advokat.

Gruppen, som angivelig er opprettet for å koordinere administrative saker, sirkulerte detaljer om et angrep på Jemens houthi-styrker i mars, noe som er et ekko av en lignende hendelse forrige måned. Dette skjer samtidig som spenningen øker i Pentagon, etter en bølge av oppsigelser knyttet til lekkasjer.

Mens Trump dobler støtten til Hegseth, og Det hvite hus insisterer på at det ikke ble delt hemmeligstemplet materiale, har Hegseths indre krets raskt raknet, med flere avskjedigelser de siste dagene, så det gjenstår å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.