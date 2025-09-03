Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Verdensnyheter

Trump avfeier helsebekymringer som "falske nyheter"

Presidenten insisterer på at han har vært aktiv i helgen, midt i spekulasjonene på sosiale medier.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Siste nytt om USA. Ja, det er sant. Internett har en evne til å skape kaos ved den minste antydning til mystikk, og sist helg rettet det blikket mot en ny påstand: at USAs 47. president, Donald J. Trump, var død.

Det var han selvfølgelig ikke. Men det stoppet ikke vanviddet. Ryktet hadde til og med klatret til topps på Googles populære søk, som du kan se gjennom følgende lenke: Trump død? Internett går fra vettet. Hva ligger bak ryktene om at Trump er død?

Nå har USAs president Donald Trump avvist ryktene om hans helse. "Jeg var veldig aktiv i helgen", sa Trump (79) til journalister i Det ovale kontor tirsdag. På spørsmål om ryktene på sosiale medier om at han kan ha dødd, kalte han dem "falske nyheter".

Trump avfeier helsebekymringer som "falske nyheter"
USAs president Donald Trump // Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

VerdensnyheterUnited States


Loading next content