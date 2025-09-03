Trump avfeier helsebekymringer som "falske nyheter"

HQ

Siste nytt om USA . Ja, det er sant. Internett har en evne til å skape kaos ved den minste antydning til mystikk, og sist helg rettet det blikket mot en ny påstand: at USAs 47. president, Donald J. Trump, var død.

Det var han selvfølgelig ikke. Men det stoppet ikke vanviddet. Ryktet hadde til og med klatret til topps på Googles populære søk, som du kan se gjennom følgende lenke: Trump død? Internett går fra vettet. Hva ligger bak ryktene om at Trump er død?

Nå har USAs president Donald Trump avvist ryktene om hans helse. "Jeg var veldig aktiv i helgen", sa Trump (79) til journalister i Det ovale kontor tirsdag. På spørsmål om ryktene på sosiale medier om at han kan ha dødd, kalte han dem "falske nyheter".