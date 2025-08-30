Trump er død: Internett går fra vettet

HQ

Internett har en egen evne til å skape kaos ved den minste antydning til mystikk, og denne uken har det rettet blikket mot én påstand: at USAs 47. president, Donald J. Trump, er død.

Det er han ikke. Men det har ikke stoppet vanviddet. Ryktet har til og med klatret til topps på Googles populære søk, som du kan se nedenfor.

Google Trender // Gamereactor

La oss forklare hva som ligger bak disse ryktene.

Trump har vært borte fra offentligheten i noen dager, og i 2025, i en hyper-online-verden, er det alt som skal til. Legg til noen bilder som viser et blåmerke på hånden hans, et flagg i Det hvite hus på halv stang og en merkelig formulert kommentar fra visepresident JD Vance, og plutselig er Twitter (eller rettere sagt X) overbevist om at presidenten har møtt sitt endelikt.

Sannheten er mer hverdagslig. Flagget senkes for å hedre ofrene for skoleskytingen i Minneapolis. Blåmerket, som neppe er et nytt syn på Trump, bortforklares av Det hvite hus som det uunngåelige resultatet av ubarmhjertige håndtrykk. Og helger uten offisielle presidentoppgaver er helt normale, selv om enkelte deler av internett behandler dem som en blackout.

Den virkelige akseleratoren her ser ut til å være et intervju med visepresident JD Vance. På spørsmål om han ville være klar til å steppe inn hvis det verste skulle skje, svarte han ja, og la til og med til at ingenting kunne ha forberedt ham bedre enn tiden som visepresident. Det var ikke akkurat et sjokkerende svar, alle visepresidenter må være klare, men formuleringen var merkelig nok til å gi næring til spekulasjonene.

Dette er ikke første gang Trumps helse blir satt under lupen. Som 79-åring blir hvert eneste merke, halting eller pause gransket. I fjor avslørte Det hvite hus at han lider av kronisk venøs insuffisiens, en vanlig tilstand som kan forårsake hevelser og blåmerker. Legene insisterte på at det ikke var tegn på hjertesvikt eller systemisk sykdom.

Likevel blir bildene av misfargede hender og hovne ankler delt, delt på nytt og dissekert som signaler fra en annen verden. Da nye blåmerker dukket opp denne uken, ett på venstre hånd, et annet fortsatt synlig på høyre, gjorde sosiale medier det de alltid gjør: De løp med den verst tenkelige konklusjonen.

Trump har vært svært aktiv på Truth Social, med innlegg gjennom hele helgen. Han møtte også Abbey Gate-familiene tidligere denne uken, med bilder og video som bevis.

Men ingenting av dette ser ut til å spille noen rolle. Dette er syklusen: fravær, bilde, kommentar, panikk. Ryktet går viralt, søkene øker, Google Trends viser "Trump død" som dagens toppspørsmål, og så innhenter fakta.

En president som trives med å være synlig hele tiden, en alder som gjør at helseproblemer stadig er i spill, en visepresident som snakker i overskrifter, og et internett som er avhengig av konspirasjoner. Alt dette til sammen, og en langhelg uten opptredener er nok til å overbevise tusenvis av mennesker om at de lever gjennom historien.

For øyeblikket er historien langt mindre dramatisk. Trump er i live, forbereder seg på neste runde med offentlige opptredener, og legger fortsatt ut innlegg i sin egen umiskjennelige stil.