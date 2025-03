Trump er fortsatt sikker på at USA vil annektere Grønland

HQ

Mens det geopolitiske klimaet i Arktis blir stadig mer anspent, og Kina og Russland også utvider sin tilstedeværelse, bekreftet president Donald Trump torsdag sin tro på at USA kommer til å annektere Grønland (via Reuters).

I et møte med NATOs generalsekretær Mark Rutte antydet Trump at USAs strategiske interesser i Arktis kan drive kjøpet fremover. "Jeg tror det vil skje", sa Trump til journalister i Det ovale kontor.

"Og jeg tenker bare, jeg har ikke tenkt så mye på det før, men jeg sitter her med en mann som kan være veldig viktig. Du vet, Mark, vi trenger det for internasjonal sikkerhet", la Trump til, mens han gestikulerte mot Rutte.

Selv om Rutte anerkjente regionens betydning for sikkerheten, distanserte han NATO fra enhver involvering i saken, og understreket at Grønlands status fortsatt er et tema for Danmark.

Etter at det næringslivsvennlige grønlandske partiet Demokraatit vant valget denne uken, ser Trump utfallet som gunstig for sine ambisjoner. Inntil videre gjenstår det å se hvordan dette forslaget fortsetter å utvikle seg på den internasjonale scenen.