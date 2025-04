Trump er klar til å inngå en våpenavtale på 100 milliarder dollar med Saudi-Arabia

HQ

Siste nytt om USA og Saudi-Arabia . Donald Trump forbereder en kolossal våpenpakke til Saudi-Arabia til en verdi av over 100 milliarder dollar, og tar sikte på å kunngjøre den under et statsbesøk i mai, ifølge kilder.

Avtalen, som involverer amerikanske forsvarsfirmaer som Lockheed Martin, RTX og Boeing, gjenspeiler en dreining fra tidligere anstrengelser under Joe Biden, hvis administrasjon uten hell forsøkte å sikre en bredere sikkerhetspakt med Riyadh.

Selv om kilder antyder at det kan bli samtaler om F-35-kampfly, ser det ut til at det virkelige fokuset ligger på droner, radarer og transportfly, og det ryktes at ledere fra flere forsvarsleverandører skal delta i presidentens følge.