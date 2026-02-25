Trump erklærer "gullalder" i State of the Union

HQ

USAs president Donald Trump brukte sin tale om rikets tilstand til å proklamere en ny "gullalder i Amerika", og fremhevet børsoppgang, skattelettelser og lavere legemiddelpriser, selv om meningsmålingene viser at oppslutningen om hans økonomiske lederskap er dalende.

Republikanerne er bekymret for å miste Kongressen ved mellomvalget i november, og Trump viet mye av sin nesten én time og 47 minutter lange tale til økonomien. Han ga tidligere president Joe Biden skylden for de høye prisene, selv om undersøkelser tyder på at mange velgere klandrer Trump for ikke å ha klart å dempe levekostnadene. En fersk meningsmåling fra Reuters/Ipsos viste at bare 36 % av velgerne er enige i hans håndtering av økonomien.

State of the Union // Shutterstock

Talen, som ble holdt i United States Capitol, høstet høylytt republikansk applaus og en delvis boikott fra Demokratene. Noen lovgivere protesterte inne i salen, og representanten Al Green ble fjernet etter å ha vist frem et presidentkritisk skilt.

Trump holdt en mer disiplinert tone enn vanlig, men kolliderte med Demokratene om innvandring, og forsvarte sine innstrammingstiltak til tross for meningsmålinger som viser at det har gått for langt. Representanten Ilhan Omar ropte at hans politikk hadde "drept amerikanere".

Han ga få detaljer om utenrikspolitikken, inkludert Iran, og nevnte knapt Ukraina eller Kina. Han kalte en nylig avsagt høyesterettsdom mot de fleste av tollsatsene hans for " uheldig", men hevdet at den ikke ville avspore hans handelspolitiske agenda...