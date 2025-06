Trump etter kunngjøring av våpenhvile mellom Israel og Iran: "Vær så snill, ikke bryt den"

HQ

Siste nytt om Israel og Iran USAs president Donald Trump erklærte at våpenhvilen mellom Israel og Iran nå er trådt i kraft, og oppfordret begge parter til å respektere våpenhvilen til tross for den siste tidens rakettutvekslinger som har ført til tap av menneskeliv på begge sider.



Nå, etter å ha kunngjort våpenhvilen, har USAs president Donald Trump igjen skrevet på Truth Social: "VÅPENHVILEN ER NÅ I KRAFT. VENNLIGST IKKE BRYT DEN! DONALD J. TRUMP, PRESIDENT I DE FORENTE STATER!"



Statsminister Benjamin Netanyahu bekreftet at han aksepterer våpenhvilen, og understreket at han er klar til å reagere hardt på eventuelle brudd. Avtalen, som ble fremforhandlet med internasjonal deltakelse, har som mål å få slutt på den intense konflikten som har vart i nesten to uker.