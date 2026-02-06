Trump får motbør etter å ha delt en video som fremstiller Obama-paret som aper: "Utrolig rasistisk"

HQ

Donald Trump har utløst en bølge av motreaksjoner etter å ha lagt ut en video på Truth Social som fremstiller tidligere president Barack Obama og tidligere førstedame Michelle Obama som aper. Videoen, som ble delt i løpet av natten, sirkulerte raskt på nettet og førte til skarpe reaksjoner.

Klippet (som du kan se nedenfor) er en del av en lengre video som fremmer falske og gjentatte ganger avkreftede påstander om påstått svindel i presidentvalget i 2020, spesielt rettet mot stemmetellingsfirmaet Dominion Voting Systems. Disse påstandene har blitt bredt diskreditert og var sentrale i en ærekrenkelsessak som endte med et forlik på 787,5 millioner dollar mellom Dominion og Fox News i 2023.

Som du kan se ovenfor, viser et kort segment på slutten av videoen (som totalt varer i 62 sekunder) Obamas' ansikter lagt oppå aper som danser til musikk, en fremstilling som mange fordømte som "utrolig rasistisk". Fredag morgen hadde innlegget samlet tusenvis av likes og reposts.

Hendelsen kom midt i en flom av mer enn 60 innlegg publisert av Trump i løpet av en kort periode på tre timer, som spenner fra fornyede angrep på legitimiteten til valget i 2020 til selvpromoterende innhold og symbolske gester knyttet til hans ettermæle, inkludert forslag om å legge til hans likhet på Mount Rushmore...