Trump fikk FIFAs fredspris i strid med FIFAs egne regler om nøytralitet, ifølge en frivillig organisasjon

At Donald Trump fikk FIFAs fredspris var "et klart brudd på FIFAs nøytralitetsplikt" og brøt fire av FIFAs egne regler, mener den ideelle organisasjonen FairSquare, som har skrevet et brev for å klage og be FIFAs etiske komité om å granske president Gianni Infantino.

FIFA tildelte Trump en pris for hans innsats for verdensfreden under VM-loddtrekningen sist fredag, en pris som ble opprettet bare én måned tidligere. Infantino hadde tidligere sagt at Trump "definitivt fortjente" Nobels fredspris.

"Tildelingen av en pris av denne typen til en sittende politisk leder er i seg selv et klart brudd på FIFAs nøytralitetsplikt. Tildelingen av en pris av denne typen til en sittende politisk leder er i seg selv et klart brudd på FIFAs nøytralitetsplikt", sa organisasjonen.

De la til at Infantino tidligere har støttet Trumps politiske agenda, og at "FIFAs absurde styringsstruktur" har gjort det mulig for Infantino å "åpenlyst bryte organisasjonens regler og handle på måter som er både farlige og direkte i strid med interessene til verdens mest populære idrett."

Organisasjonen har også fordømt situasjonen til indiske migrantarbeidere som arbeider i Saudi-Arabia i forbindelse med fotball-VM i 2034, og i mai i fjor sa de at FIFAs avslag på å håndheve sanksjoner mot det israelske fotballforbundet er "ytterligere bevis på organisasjonens ad hoc og selektive håndhevelse av sine regler".