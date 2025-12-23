Trump fløy med Epsteins jetfly åtte ganger på 1990-tallet, viser nylig frigitte filer

HQ

USAs president Donald Trump fløy med den dømte sexforbryteren Jeffrey Epsteins privatfly åtte ganger i løpet av 1990-tallet, ifølge en intern e-post fra påtalemyndigheten som ble offentliggjort tirsdag av det amerikanske justisdepartementet.

E-posten, datert 7. januar 2020, siterer flyjournaler som indikerer at Trump var om bord på Epsteins fly ved flere anledninger, inkludert minst fire flyvninger med Epsteins medarbeider Ghislaine Maxwell, som soner en 20 års fengselsstraff for å ha hjulpet Epstein med å misbruke mindreårige jenter.

Trump har tidligere sagt at han "aldri var på Epsteins fly"

Dokumentet inneholder ingen påstander om straffbare handlinger fra Trumps side. Trump har tidligere sagt at han "aldri var på Epsteins fly", en påstand som ser ut til å være i konflikt med de nylig offentliggjorte dokumentene. Det hvite hus kommenterte ikke umiddelbart.

Justisdepartementet sa at noen av dokumentene i utgivelsen inneholder ubegrunnede eller falske påstander om Trump, og understreket at påstandene mangler troverdighet. Nesten 30 000 sider med Epstein-relaterte dokumenter ble offentliggjort i henhold til en ny lov om åpenhet, selv om mange av dem fortsatt er sterkt sladdet. Epstein døde i et fengsel i New York i 2019, i det myndighetene mente var et selvmord.

Sjekk ut de nylig frigitte filene nedenfor: