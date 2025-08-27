Trump foreslår dødsstraff for drap i Washington D.C.

HQ

Siste nytt om USA . USAs president Donald Trump har kunngjort at hans administrasjon vil kreve dødsstraff for alle som begår drap i Washington D.C., og presenterer det som et avgjørende grep for å bekjempe kriminaliteten i byen.

"Alle som begår drap i hovedstaden. Dødsstraff. Hvis noen dreper noen i hovedstaden, Washington D.C., kommer vi til å kreve dødsstraff. Jeg vet ikke om vi er klare for det ennå i dette landet, men vi har ikke noe valg."

Planen kommer etter at føderale styrker, inkludert nasjonalgarden og politimyndigheter, tok midlertidig kontroll over hovedstadens sikkerhet. Myndighetene rapporterer at hundrevis av arrestasjoner allerede er foretatt, og at mange ulovlige våpen er beslaglagt.

Kritikerne hevder at aksjonen rammer papirløse migranter i uforholdsmessig stor grad, noe som gir grunn til bekymring for borgerrettighetene. Samtidig insisterer Trump på at tiltaket er nødvendig, og beskriver det som et sterkt avskrekkende middel mot eskalerende vold i hovedstaden.