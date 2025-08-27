Gamereactor

Trump foreslår dødsstraff for drap i Washington D.C.

Presidenten fremstiller en tøff aksjon som et tiltak for å dempe kriminaliteten i hovedstaden.

Siste nytt om USA. USAs president Donald Trump har kunngjort at hans administrasjon vil kreve dødsstraff for alle som begår drap i Washington D.C., og presenterer det som et avgjørende grep for å bekjempe kriminaliteten i byen.

"Alle som begår drap i hovedstaden. Dødsstraff. Hvis noen dreper noen i hovedstaden, Washington D.C., kommer vi til å kreve dødsstraff. Jeg vet ikke om vi er klare for det ennå i dette landet, men vi har ikke noe valg."

Planen kommer etter at føderale styrker, inkludert nasjonalgarden og politimyndigheter, tok midlertidig kontroll over hovedstadens sikkerhet. Myndighetene rapporterer at hundrevis av arrestasjoner allerede er foretatt, og at mange ulovlige våpen er beslaglagt.

Kritikerne hevder at aksjonen rammer papirløse migranter i uforholdsmessig stor grad, noe som gir grunn til bekymring for borgerrettighetene. Samtidig insisterer Trump på at tiltaket er nødvendig, og beskriver det som et sterkt avskrekkende middel mot eskalerende vold i hovedstaden.

Trump foreslår dødsstraff for drap i Washington D.C.
Den 4. mars 2025 holdt president Donald Trump en tale til en samlet kongress i Washington DC, der han la vekt på sine tidlige resultater som president og fremtidige lovgivningsplaner // Shutterstock

