Trump foreslår gullkort til 5 millioner dollar for amerikansk statsborgerskap

Donald Trump har kunngjort en plan om å erstatte EB-5-visumprogrammet med et gullkort til en verdi av 5 millioner dollar, som vil gi velstående investorer green card-privilegier og en vei til amerikansk statsborgerskap, fortalte Trump til journalister tirsdag (via Reuters).

EB-5-programmet, som lenge har gjort det mulig for utenlandske investorer å sikre seg oppholdstillatelse ved å skape arbeidsplasser, har blitt kritisert for ineffektivitet og påstått svindel. Trump argumenterte for at forslaget hans ville tiltrekke seg personer med høy nettoverdi og samtidig forenkle prosessen.

På spørsmål om russiske oligarker kunne kvalifisere seg, erkjente han muligheten, og la til at han kjente noen personlig. Detaljer om programmet er ventet i løpet av de kommende ukene. Foreløpig gjenstår det å se hvordan dette forslaget vil bli mottatt av lovgivere og offentligheten.