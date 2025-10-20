Trump om Russland-Ukraina: "78 prosent av landet er allerede tatt av Russland. La det være slik det er akkurat nå"

HQ

USAs president Donald Trump sa søndag at krigen i Ukraina bør stoppes langs de nåværende frontlinjene, og foreslo dermed i praksis at Kiev aksepterer tapet av mesteparten av Donbas-regionen til Russland.

I en tale til journalister etter det som ble beskrevet som et anspent møte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskij i Det hvite hus, benektet Trump rapporter om at han skulle ha presset Ukraina til å overgi territorium.

"Vi mener at det de bør gjøre, er å stoppe der de er, ved stridslinjen", sa han. Trump la til at "78 prosent" av Donbas allerede er under russisk kontroll, og at begge sider bør "la det være som det er akkurat nå".

Utsikt fra drone i Donbas-regionen etter den russiske invasjonen // Shutterstock

Åpne kilder indikerer at russiske styrker for tiden okkuperer mesteparten av Donbas, mens Ukraina fortsatt har befestede stillinger i de resterende områdene. Kiev har imidlertid gjentatte ganger avvist enhver avtale som ville formalisere de russiske territorielle gevinstene.

Ifølge Politico skal kilder med kjennskap til fredagens samtaler ha sagt at Trump først lanserte ideen om at Ukraina skulle gi fra seg territorium til Moskva for å få slutt på krigen, men at han senere gikk over til å foreslå en fastfrysing av eksisterende posisjoner.

I mellomtiden rapporterte Financial Times at møtet mellom USAs president Trump og Ukrainas president Zelenskij ble opphetet, og Trump skal ha advart om at Ukraina kunne bli "ødelagt" av Russland hvis landet nektet å godta en fredsavtale.