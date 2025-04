Trump forlenger fristen for TikTok-salget med ytterligere 75 dager

HQ

Før Donald Trump kom tilbake og ble USAs president igjen, var en av forgjengerens siste handlinger å undertegne en lov som innebar at det kinesisk-eide TikTok måtte selges til en amerikansk kjøper eller bli utestengt fra å drive virksomhet i landet. Da Trump tok over, startet han arbeidet med å "redde" TikTok ved å åpne opp et 75 dagers vindu for en slik avtale, men det ble aldri noe av.

Siden Trump tydeligvis ikke ønsker å forby TikTok i USA, har presidenten nå sparket i gang en ny 75-dagers periode der det sosiale mediet må selges for å forhindre at det blir forbudt i landet. Selv om mange utvilsomt vil ønske å sikre seg den enormt populære plattformen, vil det samme bekymringsnivået og hastverket sannsynligvis ikke gjelde, ettersom risikoen for at TikTok blir utestengt tydeligvis ikke er så alvorlig som en gang oppfattet.

Denne utvidelsen ble avslørt av Trump selv på hans Truth Social-plattform, der han bemerker: "Avtalen krever mer arbeid for å sikre at alle nødvendige godkjenninger blir signert, og det er derfor jeg signerer en Executive Order for å holde TikTok i gang i ytterligere 75 dager."

Tror du noen vil gå inn og kjøpe TikTok fra det nåværende morselskapet, ByteDance?

