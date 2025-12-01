Trump fornærmer reporter: Denne gangen etter at hun spurte "hvilken del av kroppen" hans siste MR-undersøkelse så på

HQ

President Donald Trump gikk til nytt verbalt angrep på en kvinnelig reporter søndag kveld, da han svarte på spørsmål om bord på Air Force One om sin siste MR-undersøkelse.

På spørsmål om hvilken del av kroppen hans skanningen fokuserte på, avfeide Trump spørsmålet og sa: "Det var ikke hjernen, for jeg tok en kognitiv test og besto den", og la til at reporteren ville være "ikke i stand til å gjøre" det samme.

Oppfordrer Trump til å offentliggjøre MR-resultatene sine

Ordvekslingen kom etter at Minnesotas guvernør Tim Walz gjentok oppfordringen til Trump om å offentliggjøre MR-resultatene sine, med henvisning til bekymring for presidentens mentale og fysiske helse. Trump hevdet at MR-undersøkelsen var "perfekt" og antydet at han kanskje ville offentliggjøre den, samtidig som han fortsatte sitt langvarige mønster med personlige angrep på kvinnelige journalister.

De siste ukene har Trump gått løs på journalister fra CBS, New York Times og Bloomberg med fornærmelser som spenner fra " dumme person" til " stygg, både innvendig og utvendig", til " stille, grisete", noe som har fått tjenestemenn i Det hvite hus til å forsvare kommentarene hans som svar på " upassende" spørsmål. Det hvite hus har ennå ikke gitt noen tidslinje for offentliggjøringen av Trumps MR-resultater.