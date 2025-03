Trump forsvarer nasjonal sikkerhetsrådgiver midt i Signal-lekkasje-kontroversen

HQ

Siste nytt om USA . President Donald Trump har kommet til forsvar for sin nasjonale sikkerhetsrådgiver, Mike Waltz, etter at en Signal-meldingsgruppe som inneholdt strengt hemmeligstemplede detaljer om et militært angrep, ved en feil ble delt med en journalist.

Lekkasjen, som inneholdt sensitiv informasjon om det planlagte angrepet på houthi-mål i Jemen, ble ansett som en ren glipp av presidenten, som på det sterkeste hevdet at den ikke hadde noen innvirkning på militæroperasjonen eller dens suksess.

Til tross for at enkelte tjenestemenn krevde Waltz' avgang på grunn av hans påståtte uforsiktighet, roste Trump ham og understreket at feilen var isolert. Interne rykter tyder på at Waltz' stilling fortsatt er under lupen, og noen innsidere har spådd hans avgang.