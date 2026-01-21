Trump forteller Davos: Ingen makt i forsøket på å ta Grønland

HQ

USAs president Donald Trump forsøkte onsdag å dempe den økende spenningen med Europa ved å si at "USA ikke vil bruke militærmakt for å få kontroll over Grønland", selv om han gjentok at bare Washington kan sikre det strategiske arktiske territoriet.

"Folk trodde jeg ville bruke makt, men det trenger jeg ikke", sa Trump til World Economic Forum i Davos. "Jeg ønsker ikke å bruke makt. Jeg vil ikke bruke makt." Han insisterte likevel på at ingen andre land eller grupper av land var i stand til å beskytte Grønland, som er en del av det danske kongeriket og hjem for rundt 57 000 mennesker.

Trumps uttalelser kom midt i en voksende bekymring blant NATO-allierte for at hans fremstøt for å overta Grønland kan sette alliansen under press. I en kamplysten, timelang tale (som du kan se ovenfor) kritiserte den amerikanske presidenten europeiske regjeringer i spørsmål om alt fra energipolitikk til innvandring, kalte Danmark "utakknemlig" og avfeide Grønlandsspørsmålet som et "lite spørsmål" som involverte et " stykke is".

Han sa at han ønsket "omgående forhandlinger" med Danmark om Grønlands fremtid, og hevdet at USAs kontroll ville styrke den globale sikkerheten i Arktis. Ved flere anledninger refererte Trump feilaktig til Grønland som Island, noe som skapte stille forvirring blant tilhørerne.

Talen overskygget store deler av Davos-agendaen, og hundrevis av delegater samlet seg for å se på, selv om mange forsvant før Trump var ferdig med å tale. Europeiske ledere har advart om at hans tilnærming risikerer å forsterke splittelsen på tvers av Atlanterhavet, selv om Danmark og Grønland signaliserer "åpenhet for et utvidet amerikansk nærvær, men ikke en overtakelse"...