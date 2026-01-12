Trump fortsetter å presse på for å ta Grønland "på den ene eller andre måten", og "hvis det påvirker NATO, så påvirker det NATO"

HQ

Donald Trump intensiverte mandag sin utfordring til Europa ved åpent å gjenta sin påstand om at USA vil ta kontroll over Grønland "på den ene eller andre måten", samtidig som han avfeide advarsler om at hans holdning kan føre til brudd i NATO ("Hvis det påvirker NATO, påvirker det NATO"). I en tale om bord på Air Force One og senere i Det ovale kontor fremstilte Trump Grønland som en strategisk nødvendighet for USA, og insisterte på at Washington ikke kunne basere seg på avtaler alene for å sikre sine interesser i Arktis.

"Den ene eller den andre måten"

Trump sa at USAs eierskap over Grønland var uunngåelig, og hevdet at hvis vi ikke handlet, ville rivaliserende makter kunne rykke inn. "Hvis vi ikke tar Grønland, vil Russland eller Kina gjøre det", sa han. "På den ene eller andre måten kommer vi til å få Grønland." Han gjorde også narr av Grønlands evne til å forsvare seg selv, og hevdet at sikkerheten var som "to hundesleder", samtidig som han hevdet at Russland og Kina drev militær aktivitet i farvannene rundt, påstander som gjentatte ganger er blitt avvist av de nordiske regjeringene.

"Hvis det påvirker NATO, så påvirker det NATO"

På spørsmål om konsekvensene for den transatlantiske alliansen viste Trump liten bekymring for at uttalelsene hans kunne destabilisere NATO. "Hvis det påvirker NATO, så påvirker det NATO", sa han, og la til "De trenger oss mye mer enn vi trenger dem." Trump hevdet igjen at han effektivt hadde "reddet" alliansen ved å tvinge europeiske medlemmer til å øke forsvarsutgiftene, og antydet at USAs strategiske prioriteringer ville veie tyngre enn alliansens følsomhet.

Europa advarer mot et "skjebnesvangert øyeblikk"

Kommentarene førte til en skarp reaksjon fra Danmark, som har ansvaret for Grønlands utenrikspolitikk. Statsminister Mette Frederiksen advarte om at USAs trusler mot en alliert markerte et skjebnesvangert øyeblikk for NATO og kunne undergrave etterkrigstidens sikkerhetsorden. Europeiske diplomater forbereder seg nå på en anspent uke, med danske og grønlandske tjenestemenn som skal møte USAs utenriksminister Marco Rubio, mens regjeringer over hele Europa søker etter måter å slå tilbake mot Trumps stadig mer eksplisitte krav til Grønland.