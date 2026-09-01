Trump forventes å sette «det spesielle forholdet» mellom USA og Storbritannia på prøve med en revurdering av suvereniteten over Falklandsøyene

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USAs president Donald Trump har antydet at han vurderer å trekke tilbake støtten til Storbritannias suverenitet over Falklandsøyene. Tiltaket forventes å bli brukt for å presse Storbritannia til å øke sine forsvarsutgifter og NATO-bidrag.

Ifølge The Guardian er det offisielle amerikanske standpunktet nøytralt når det gjelder hvem som har rettmessig suverenitet over Falklandsøyene. USA anerkjenner imidlertid britisk administrasjon av territoriet, som har vært under britisk kontroll nesten uavbrutt siden 1833. Øyene var gjenstand for en militær konflikt mellom Storbritannia og Argentina i 1982.

Washington uttalte også forrige uke at dets holdning til øyene kan endres dersom Storbritannia ikke oppfyller sine forpliktelser når det gjelder forsvarsutgifter. Spekulasjoner om at USA skal skifte side har pågått i flere måneder, da man etter Storbritannias manglende støtte til krigen mot Iran mener at Washington leter etter en måte å ta igjen på.

Selv om dette ikke ville endre noe offisielt, ville det være et psykologisk slag mot Storbritannias suverenitet. Trump har de siste månedene knyttet nære bånd til Argentinas president Javier Milei, og har til og med godkjent en økonomisk redningspakke på 20 milliarder dollar til Argentina for å hjelpe landet gjennom finanskrisen.