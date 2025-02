President Trump møter kong Abdullah: USA presser på for overtakelse av Gaza til tross for Jordans motstand

HQ

Under et møte i Det hvite hus tirsdag gjentok Donald Trump sin plan om at USA skal ta kontroll over Gaza og flytte innbyggerne permanent, noe Jordans kong Abdullah er sterkt imot.

Til tross for motreaksjonene fra Washingtons arabiske allierte, holder Trump fast ved denne " eiendomsplanen", og argumenterer med at en slik handling vil føre til økonomisk revitalisering og stabilitet i Midtøsten. Møtet fant sted på bakgrunn av Trumps 90-dagers frysing av utenlandsk bistand, noe som har satt Jordan i en prekær situasjon, ettersom landet er avhengig av bistand fra USA.

I mellomtiden har Hamas stanset gisselutleveringene og beskyldt Israel for å bryte våpenhvilen, noe som har fått Trump til å true med å oppheve våpenhvilen hvis gislene ikke blir frigitt innen lørdag. Forslaget har ytterligere komplisert en allerede delikat regional situasjon, der Jordan frykter økt radikalisering og ustabilitet.

Ifølge en fersk meningsmåling utført av Reuters er 74 % av amerikanerne imot at USA skal ta kontroll over Gaza, noe som understreker de innenrikspolitiske utfordringene Trump står overfor når han skal gjennomføre planen sin. Foreløpig gjenstår det å se hvordan Jordan og andre arabiske nasjoner vil imøtegå Trumps kontroversielle tilnærming.