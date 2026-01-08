Trump fryser utbetalingene til forsvarsindustrien for å tvinge frem raskere våpenproduksjon

HQ

Donald Trump har beordret en frysing av utbytte og tilbakekjøp av aksjer i den amerikanske forsvarsindustrien inntil selskapene øker våpenproduksjonen dramatisk, noe som markerer et av de mest aggressive inngrepene en president har gjort i den militærindustrielle sektoren på flere tiår.

I en presidentordre som ble utstedt onsdag, anklaget Trump store entreprenører for å prioritere aksjonærene fremfor soldatene, og hevdet at forsinkelser og kostnadsoverskridelser har ført til at USA og dets allierte mangler kritisk militært utstyr. Direktivet forbyr utbetalinger med mindre firmaene leverer våpen i tide og i henhold til budsjettet, og Pentagon har fått i oppgave å identifisere leverandører som ikke holder mål innen 30 dager.

Utsikt over det nasjonale kjøpesenteret der hærens 250-årsdag ble feiret med en parade med stridsvogner og andre militære kjøretøy på det nasjonale kjøpesenteret 12. juni 2025 Washington DC // Shutterstock

Utspillet rystet markedene og sendte aksjene i ledende forsvarsselskaper ned i takt med at investorene fordøyde utsiktene til strengere myndighetskontroll. Trump trakk frem Raytheon som et eksempel på treg reaksjonsevne, til tross for selskapets sentrale rolle i produksjonen av Patriot-missilsystemer og andre svært etterspurte våpen.

Utover de økonomiske restriksjonene signaliserer ordren en bredere omorganisering. Lederbonuser skal knyttes til produksjonshastighet i stedet for inntjening, og selskaper kan bli presset til å bygge nye fabrikker for å utvide kapasiteten. Trump har også foreslått begrensninger på lederlønninger, og har kalt dagens kompensasjonsnivåer for høye.

Innstrammingene kommer samtidig som Washington øker militærutgiftene i en tid med økende globale spenninger, og Det hvite hus har gjort det klart at fremtidige forsvarsbevilgninger ikke vil bli tildelt på grunnlag av resultater i balansen, men på grunnlag av hvor raskt våpnene når slagmarken.