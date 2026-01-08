Trump fryser utbetalingene til forsvarsindustrien for å tvinge frem raskere våpenproduksjon
Beslutningen fra Det hvite hus ryster markedene, ettersom leverandørene får beskjed om at fortjenesten må følge resultatene.
Donald Trump har beordret en frysing av utbytte og tilbakekjøp av aksjer i den amerikanske forsvarsindustrien inntil selskapene øker våpenproduksjonen dramatisk, noe som markerer et av de mest aggressive inngrepene en president har gjort i den militærindustrielle sektoren på flere tiår.
I en presidentordre som ble utstedt onsdag, anklaget Trump store entreprenører for å prioritere aksjonærene fremfor soldatene, og hevdet at forsinkelser og kostnadsoverskridelser har ført til at USA og dets allierte mangler kritisk militært utstyr. Direktivet forbyr utbetalinger med mindre firmaene leverer våpen i tide og i henhold til budsjettet, og Pentagon har fått i oppgave å identifisere leverandører som ikke holder mål innen 30 dager.
Utspillet rystet markedene og sendte aksjene i ledende forsvarsselskaper ned i takt med at investorene fordøyde utsiktene til strengere myndighetskontroll. Trump trakk frem Raytheon som et eksempel på treg reaksjonsevne, til tross for selskapets sentrale rolle i produksjonen av Patriot-missilsystemer og andre svært etterspurte våpen.
Utover de økonomiske restriksjonene signaliserer ordren en bredere omorganisering. Lederbonuser skal knyttes til produksjonshastighet i stedet for inntjening, og selskaper kan bli presset til å bygge nye fabrikker for å utvide kapasiteten. Trump har også foreslått begrensninger på lederlønninger, og har kalt dagens kompensasjonsnivåer for høye.
Innstrammingene kommer samtidig som Washington øker militærutgiftene i en tid med økende globale spenninger, og Det hvite hus har gjort det klart at fremtidige forsvarsbevilgninger ikke vil bli tildelt på grunnlag av resultater i balansen, men på grunnlag av hvor raskt våpnene når slagmarken.