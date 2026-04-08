Trump går med på to ukers våpenhvile i Iran, og går tilbake fra å si at "en hel sivilisasjon vil dø"

HQ

USAs president Donald Trump har gått med på en to uker lang våpenhvile med Iran, og har dermed gått bort fra tidligere trusler om å "ødelegge en hel sivilisasjon".

Våpenhvilen, som Shehbaz Sharif har meglet, er betinget av at Iran gjenåpner Hormuzstredet, som er en kritisk rute for globale oljetransporter. Både Washington og Teheran signaliserte vilje til å ta en pause i krigshandlingene og gå over til forhandlinger.

Trump beskrev avtalen som en "dobbeltsidig våpenhvile", og hevdet at USAs militære mål allerede var oppnådd og at en bredere fredsavtale var innen rekkevidde. Iranske tjenestemenn fremstilte imidlertid utviklingen som en strategisk seier, og sa at det var deres betingelser som hadde tvunget frem pausen.

Til tross for kunngjøringen hadde ikke kampene stoppet helt opp, og det ble rapportert om rakettoppskytninger kort tid etter avtalen. Den regionale spenningen er fortsatt høy, selv om markedene reagerte positivt, med fallende oljepriser og bedre stemning blant investorene.

Som Trump uttaler på Truth Social:

Basert på samtaler med statsminister Shehbaz Sharif og feltmarskalk Asim Munir i Pakistan, der de ba meg om å utsette den destruktive styrken som ble sendt til Iran i kveld, og med forbehold om at Den islamske republikken Iran går med på en FULLSTENDIG, OMGÅENDE og SIKKER ÅPNING av Hormuzstredet, går jeg med på å innstille bombingen og angrepet på Iran i en periode på to uker. Dette vil være en dobbeltsidig CEASEFIRE!