Siste nytt om USA, Russland og Ukraina . Før Donald Trump tiltrådte som president, var et av hans viktigste løfter at han kunne få slutt på krigen i Ukraina i løpet av 24 timer, et løfte som noen kanskje vil hevde nå har passert utløpsdatoen for lenge siden.

Under et møte i Det hvite hus med El Salvadors president Nayib Bukele la USAs president Donald Trump skylden for krigen i Ukraina ikke bare på Russlands president Vladimir Putin, men også på Joe Biden og Volodymyr Zelenskij.

Trump hevdet at Putin under hans ledelse aldri ville ha tatt initiativ til invasjonen, og la til at Biden hadde makt til å avverge den ved å justere oljeprisen, noe han hevdet ville ha forhindret opptrappingen. Du kan lære mer om dette i videoen nedenfor.