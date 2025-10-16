Trump gir grønt lys for CIA-operasjoner i Venezuela

HQ

Vi har nettopp fått nyheten. USAs president Donald Trump har bekreftet at han har gitt CIA tillatelse til å utføre hemmelige operasjoner i Venezuela, noe som øker Washingtons press på Nicolás Maduros regjering. Tiltaket, som angivelig har som mål å demontere regimet og utvide etterretningsaktiviteten i Karibia, markerer en ny fase i administrasjonens regionale strategi. Trump begrunnet beslutningen med narkotikasmugling og ankomsten av venezuelanske migranter, selv om han ikke la frem noen bevis for sine påstander. I mellomtiden har Caracas fordømt tiltaket som et brudd på folkeretten og anklaget USA for å forfølge regimeskifte under dekke av sikkerhetsoperasjoner. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig se videoen nedenfor eller klikke på følgende lenke. Go!