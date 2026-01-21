Trump gir seg om Grønland: Ingen maktbruk, ingen toll, og en avtale er nå innen rekkevidde

HQ

President Donald Trump trakk onsdag brått tilbake flere ukers trusler om Grønland, utelukket både militærmakt og straffetoll og erklærte at et rammeverk for en avtale var på plass for å løse en konflikt som hadde rystet både NATO og finansmarkedene.

I en tale på World Economic Forum i Davos sa Trump at forhandlingene med Danmark, Grønland og NATO-allierte var på vei mot en langsiktig avtale som ville sikre vestlige interesser i Arktis og samtidig blokkere russisk og kinesisk innflytelse. "Det er en avtale som alle er veldig fornøyde med", sa Trump til journalister etter å ha møtt NATOs generalsekretær Mark Rutte. "Det er den ultimate langsiktige avtalen. Det er en avtale som gjelder for alltid."

Trump på Truth Social:

Basert på et svært produktivt møte jeg har hatt med NATOs generalsekretær, Mark Rutte, har vi dannet rammeverket for en fremtidig avtale med hensyn til Grønland og faktisk hele den arktiske regionen. Denne løsningen vil, hvis den blir fullbyrdet, være en storartet løsning for USA og alle NATOs nasjoner.

Basert på denne forståelsen vil jeg ikke innføre tollsatsene som var planlagt å tre i kraft 1. februar. Det pågår ytterligere diskusjoner om The Golden Dome når det gjelder Grønland. Ytterligere informasjon vil bli gjort tilgjengelig etter hvert som diskusjonene skrider frem. Visepresident JD Vance, utenriksminister Marco Rubio, spesialutsending Steve Witkoff og flere andre, etter behov, vil være ansvarlige for forhandlingene - de vil rapportere direkte til meg. Takk for oppmerksomheten i denne saken!

Skiftet markerte en kraftig endring i tonen etter flere uker med aggressiv retorikk der Trump lanserte tollsatser og gjentatte ganger foreslo at USA burde ta kontroll over det danske territoriet. På Truth Social sa han at Washington og NATO hadde dannet et " rammeverk for en fremtidig avtale" og bekreftet at de planlagte tollsatsene fra 1. februar ikke ville bli gjennomført. Markedene reagerte raskt, og amerikanske aksjer steg på lettelse over at en handelskonflikt var avverget.

Danmark hilste nedtrappingen velkommen, men understreket at Grønlands suverenitet fortsatt ikke var til forhandling. Utenriksminister Lars Løkke Rasmussen sa at saken burde håndteres gjennom diplomati snarere enn sosiale medier, og understreket respekten for kongedømmets territoriale integritet og det grønlandske folkets rett til selvbestemmelse. Grønlands regjering kommenterte ikke saken umiddelbart.

Trump sa at visepresident JD Vance, utenriksminister Marco Rubio og spesialutsending Steve Witkoff ville lede de videre samtalene. Selv om NATO-tjenestemenn bekreftet at de arktiske allierte ville samarbeide tett om sikkerhet, forsterket episoden et velkjent mønster i Trumps presidentskap: omfattende trusler som uroer allierte og markeder, etterfulgt av tilbaketrekninger i siste øyeblikk når presset topper seg ...