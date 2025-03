Trump gjenoppliver ambisjonene for Grønland og lover rikdom og sikkerhet

HQ

Donald Trump har nok en gang uttrykt ønske om å bringe Grønland inn under amerikansk styre, og har sagt til Kongressen at befolkningen på den arktiske øya kan nyte godt av velstand og sikkerhet uten sidestykke som en del av USA (via Reuters).

Danmark insisterer på at Grønland ikke er til salgs, men Trump lar seg ikke avskrekke, og peker på øyas enorme mineralrikdommer og viktige strategiske posisjon som grunner til at den bør bli en del av den amerikanske folden.

Hans uttalelser i talen til Kongressen tirsdag har satt fart i diskusjonene om grønlandsk selvstendighet igjen, der noen lokale ledere maner til forsiktighet, mens andre ser en mulighet til å fremskynde løsrivelsen fra Danmark.

Situasjonen kompliseres ytterligere av militære interesser, ettersom Grønlands beliggenhet er en viktig brikke i det geopolitiske puslespillet i Arktis. Inntil videre gjenstår det å se hvordan Danmark, Grønland og USA navigerer i dette usikre farvannet.