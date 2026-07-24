Trump gjenopptar handelskrigen og innfører nye tollsatser mot 60 handelspartnere

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USA har i dag innført nye tollsatser på varer fra mer enn 60 land og handelspartnere, blant annet EU og Kina. Tollsatsene varierer fra 10 prosent til 12,5 prosent. Etter kunngjøringen steg rentene på amerikanske statsobligasjoner noe, selv om disse tollsatsene også økte inflasjonsrisikoen i markedene, til tross for at de for øyeblikket er mer påvirket av situasjonen i Midtøsten.

Den føderale regjeringen begrunner dette tiltaket med at handelspartnerne «ikke har iverksatt kraftige tiltak mot handel med produkter fremstilt ved tvangsarbeid som passerer gjennom deres forsyningskjeder», slik Reuters melder.

Selv om tiltaket kan virke som enda et skritt i Trumps satsing på å øke inntektene og hans forsøk på økonomisk hegemoni basert på å legge press på import fra utlandet, hadde EU-kommisjonen allerede forutsett innføringen av disse tiltakene, etter at den amerikanske høyesterett i februar opphevet hans «gjensidige» tollsatser på 10 til 50 prosent, som ble innført i fjor i henhold til en nasjonal nødlov i et forsøk på å redusere USAs handelsunderskudd. Den nye europeiske tollsatsen er langt mer håndterbar, og Europa undersøker allerede hvordan man kan forhandle frem en bilateral unntaksavtale for visse produkter.

Andre handelspartnere, som Kina, Australia og Brasil, har beskrevet de nye tollsatsene som uberettigede og vil kreve at de oppheves.