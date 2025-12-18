Trump gjør portretter i Det hvite hus til politiske angrep på Obama og Biden

HQ

Donald Trump har forvandlet en stille tradisjon i Det hvite hus til en krass politisk erklæring, og har bestilt nye plaketter under presidentportrettene som åpent angriper hans demokratiske forgjengere.

Barack Obama og Joe Biden

Denne uken presenterte Det hvite hus reviderte plaketter langs det de nå kaller "Presidential Walk of Fame", med beskrivelser som minner mindre om historiske sammendrag og mer om Trumps innlegg på sosiale medier. Tidligere president Joe Biden er stemplet som "den desidert verste presidenten i amerikansk historie", mens Barack Obama beskrives som "en av de mest splittende politiske skikkelsene" som noensinne har innehatt embetet. Plakettene, som er installert langs vestfløyens søylegang, gjenspeiler Trumps personlige vurderinger. Bidens plakat går enda lenger, og hevder at han tiltrådte etter "det mest korrupte valget noensinne i USA". Obamas presidentskap kritiseres for å ha vedtatt Affordable Care Act, hånlig omdøpt til "Unaffordable Care Act", og får skylden for demokratenes tap i Kongressen.

Bill Clinton og Hillary Clinton

Bill Clintons meritter blir også minimert, og republikanerne får i stor grad æren for sine lovsuksesser. En linje fremhever Trumps egen seier i 2016, og bemerker at Hillary Clinton "tapte presidentskapet til president Donald J. Trump!"

Ronald Reagan

Republikanske presidenter får derimot en glødende behandling. Ronald Reagans plakett hyller ham som "The Great Communicator" og hevder til og med at Reagan personlig var en fan av Trump, et kompliment Trump gjengjelder med samme mynt.

Biden som selvåpner

For en tid tilbake ble Bidens portrett fjernet og erstattet med et bilde av en autopen, noe som var et provoserende trekk, med henvisning til republikanske påstander om at assistenter ofte signerte dokumenter på hans vegne.

Omforming av Det hvite hus

Omorganiseringen er en del av Trumps bredere forsøk på å omforme Det hvite hus i hans bilde. Endringene kommer midt i en tid med økende kritikk av Trumps retorikk generelt, blant annet på grunn av kommentarer han kom med etter drapet på filmskaperen Rob Reiner og hans kone, og samtidig som USA står overfor et økende press på grunn av utløpende helsesubsidier knyttet til Affordable Care Act, det samme programmet som nå hånes på Obama-plaketten.