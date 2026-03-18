Trump har "full tillit" til den nye etterretningssjefen Tulsi Gabbard, sier Det hvite hus

Donald Trump har full tillit til den nye etterretningssjefen Tulsi Gabbard, ifølge pressetalskvinne Karoline Leavitt i Det hvite hus.

Uttalelsen kommer etter at Joe Kent trakk seg på grunn av den pågående krigen med Iran. Amerikanske lovgivere skal stille spørsmål til sentrale medlemmer av administrasjonen, inkludert Gabbard, i offentlige høringer om nasjonal sikkerhet.

"Ja, det gjør han, og vi ser frem til å følge direktørens høringer i dag", sa Leavitt til Fox News' program "America's Newsroom" da hun ble spurt om USAs president, Donald Trump, hadde tillit til Gabbard.

Tulsi Gabbard er en amerikansk politiker og reserveoffiser i den amerikanske hæren som fra og med mars 2025 er den åttende direktøren for nasjonal etterretning (DNI) i den andre Trump-administrasjonen.