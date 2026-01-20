Trump har hatt en samtale med NATOs Rutte om Grønland

HQ

USAs president Donald Trump sa tirsdag at han hadde en "veldig god" telefonsamtale med NATOs generalsekretær Mark Rutte om Grønland.

Samtalen kommer midt i Trumps pågående fremstøt for at USA skal få kontroll over det danske territoriet, inkludert å straffe noen av sine nærmeste europeiske allierte med nye tollsatser.

Trump kunngjorde også at han hadde sagt ja til et møte med "ulike parter" på denne ukens World Economic Forum i Davos i Sveits, uten at han presiserte hvem som skulle delta.

På Truth Social beskrev Trump Grønland som "avgjørende for nasjonal og global sikkerhet" og insisterte på at det "ikke finnes noen vei tilbake", og la til at "alle er enige" i saken.

Presidenten hadde tidligere sagt til reportere at diskusjoner om overtakelse av Grønland ville finne sted i Davos, og hevdet at Danmark ikke er i stand til å beskytte territoriet i tilstrekkelig grad...

Trump på sannhetens sosiale arena:

Jeg hadde en veldig god telefonsamtale med Mark Rutte, NATOs generalsekretær, angående Grønland. Jeg gikk med på et møte mellom de ulike partene i Davos i Sveits. Som jeg uttrykte til alle, veldig tydelig, er Grønland avgjørende for nasjonal og global sikkerhet. Det finnes ingen vei tilbake - det er alle enige om! USA er det desidert mektigste landet på hele kloden. Mye av grunnen til dette er gjenoppbyggingen av militæret vårt i min første periode, og denne gjenoppbyggingen fortsetter i et enda raskere tempo. Vi er den eneste MAKTEN som kan sikre FRED i hele verden - og det gjøres, ganske enkelt, gjennom STYRKE! PRESIDENT DONALD J. TRUMP