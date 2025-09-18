Trump hevder Jimmy Kimmels exit var "fordi han hadde dårlige seertall mer enn noe annet" "Og Jimmy Kimmel er ikke en talentfull person. Han hadde veldig dårlige seertall, og de burde ha sparket ham for lenge siden."

HQ I dag kom nyheten om at ABC har fjernet "Jimmy Kimmel Live" fra sendeskjemaet på ubestemt tid etter programlederens uttalelser om den konservative aktivisten Charlie Kirk. Nå har Trump reagert på fjerningen. Torsdag bagatelliserte Trump fjerningen av Jimmy Kimmels late night show, og hevdet at det i stor grad skyldtes dårlige seertall snarere enn et angrep på ytringsfriheten. I en tale sammen med den britiske statsministeren Keir Starmer kritiserte Trump Kimmels talent og antydet at programlederens kontroversielle kommentarer om konservative personer hadde fremskyndet beslutningen, men sa at han "fikk sparken fordi han hadde dårlige seertall mer enn noe annet". Trump har lenge vært i konflikt med programledere, og har hyllet tidligere kanselleringer og oppfordret til lignende handlinger mot andre. Hva synes du om situasjonen? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go! President Donald Trump går mot media utenfor Det hvite hus 1. august 2025, mens han svarer på spørsmål før avreise til et weekendopphold på sitt golfresort i Bedminster, New Jersey. // Shutterstock