Trump hevder TikTok har en amerikansk kjøper på plass "Vi har en avtale om TikTok. Vi har en gruppe veldig store selskaper som ønsker å kjøpe det."

HQ I går fikk vi nyheten om at USA og Kina hadde inngått en foreløpig avtale om å overføre TikTok til amerikansk kontrollert eierskap. Nå har Trump bekreftet at en gruppe amerikanske selskaper er forberedt på å overta TikToks amerikanske virksomhet fra kinesiske ByteDance, et trekk som vil gjøre slutt på flere måneders usikkerhet rundt plattformen. Avtalen, som fortsatt venter på endelig godkjenning, vil flytte appen til majoriteten av amerikansk kontroll og forventes å stenge i løpet av de kommende ukene. Hvis du vil lære mer detaljer, kan du selvfølgelig gjøre det gjennom følgende lenke. Go! TikTok-logoen vises på en smarttelefon, med en figur av president Donald Trump i bakgrunnen, USA - 17. januar 2025 // Shutterstock