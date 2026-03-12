Trump hevder USA har vunnet Iran-krigen, men lover at kampanjen vil fortsette

HQ

USAs president Donald Trump sa onsdag at USA i praksis har "vunnet" krigen mot Iran, men advarte samtidig om at amerikanske styrker vil fortsette å engasjere seg for å sikre at konflikten blir fullstendig løst.

I en tale på et valgkampmøte i Hebron (Kentucky) sa Trump at utfallet av krigen hadde blitt avgjort nesten umiddelbart. " Du liker aldri å si for tidlig at du vant. Vi vant", sa han til sine tilhengere, og la til at konflikten var "over i løpet av den første timen".

Til tross for at han erklærte seier, antydet Trump at USA ikke ville trekke seg ut raskt. Han sa at den militære kampanjen hadde gjort alvorlig skade på Irans kapasiteter, inkludert ødeleggelsen av dusinvis av iranske marinefartøyer, men argumenterte for at Washington må forbli involvert for å " fullføre jobben" og forhindre behovet for fremtidige intervensjoner. "Vi ønsker ikke å gå tilbake hvert annet år", la han til.