Trump hevder Venezuela vil overlevere opptil 50 millioner fat olje til USA

Donald Trump har kunngjort at Venezuela vil overføre mellom 30 og 50 millioner fat olje til USA, et trekk han sier vil markere det første skrittet i omformingen av landets ramponerte energisektor etter president Nicolás Maduros maktovertakelse.

I en uttalelse på Truth Social sa Trump at oljen ville bli solgt til markedspris, og at inntektene ville bli kontrollert av den amerikanske regjeringen og komme både venezuelanere og amerikanere til gode. Han la til at lagerskip ville samle opp råoljen og levere den direkte til amerikanske havner, og at han hadde instruert energiminister Chris Wright om å gjennomføre planen "umiddelbart".

Chris Wright // Shutterstock

Erklæringen kommer etter Trumps løfte om å "ta tilbake" Venezuelas enorme oljereserver og gjenopplive produksjonen etter mange år med sanksjoner, dårlig forvaltning og korrupsjon. Han har hevdet at amerikanske oljeselskaper er klare til å investere milliarder for å gjenoppbygge infrastrukturen, selv om store selskaper som Chevron, Exxon Mobil og ConocoPhillips ennå ikke har gitt sin offentlige støtte til forslaget.

Venezuela var en gang en global oljemakt, men produserer nå bare en brøkdel av sin tidligere produksjon, til tross for at landet har verdens største kjente reserver. Eksperter anslår at det vil kreve mer enn 100 milliarder dollar i investeringer og mange års arbeid for å gjenopprette produksjonen, noe som er usikkert med tanke på tidligere nasjonaliseringer og ubetalte voldgiftsdommer som fortsatt truer utenlandske investorer.