Trump holder pressekonferanse for å snakke om USAs angrep i Venezuela og pågripelsen av Maduro | SE LIVE

HQ

USAs president Donald Trump kunngjorde lørdag at han vil holde en pressekonferanse klokken 11 a.m. Eastern Standard Time (16:00 GMT / 17:00 CET) for å gi detaljer om militæroperasjonen som resulterte i pågripelsen av Venezuelas president Nicolás Maduro og hans kone, Cilia Flores.

Kunngjøringen kom via Trump's Truth Social account, der han bekreftet at operasjonen ble utført "i samarbeid med amerikanske politimyndigheter" og førte til at Maduro ble fjernet fra makten.

"USA har gjennomført et storstilt angrep mot Venezuela og landets leder, president Nicolás Maduro, som er tatt til fange og fraktet ut av landet sammen med sin kone", skrev Trump.

Trumps kommende pressemøte på Mar-a-Lago-eiendommen i Florida forventes å gi flere detaljer om operasjonen, inkludert hvordan den ble gjennomført og statusen til Venezuelas politiske og militære ledelse. Dette er en historie under utvikling... I mellomtiden, hvis du er interessert i pressekonferansen, kan du se den i videoen nedenfor.

Les denne historien i kronologisk rekkefølge: