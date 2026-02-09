Trump hyller Takaichis jordskredseier og lover sterk støtte til Japans leder

HQ

USAs president Donald Trump gratulerte søndag Japans statsminister Sanae Takaichi med den overveldende valgseieren, og berømmet hennes lederskap og beslutningen om å utlyse en tidlig avstemning som ga et sjeldent to tredjedels flertall i parlamentet. I et innlegg på sosiale medier sa Trump at det var en " ære" å ha støttet Takaichi, og ønsket henne lykke til med å fremme det han kalte en konservativ "fred gjennom styrke"-agenda.

Takaichi, Japans første kvinnelige statsminister, sikret seg et historisk mandat som gir koalisjonen hennes solid kontroll over den lovgivende forsamlingen og baner vei for lovede skattelettelser og økte forsvarsutgifter. Seieren har styrket henne på hjemmebane, selv om de økonomiske planene hennes har skapt uro i finansmarkedene, og hennes tøffe sikkerhetspolitiske linje har økt spenningen med Kina.

Trumps budskap understreket det tette båndet mellom de to lederne, etter at han hadde gitt sin offentlige støtte noen dager før avstemningen. Han beskrev Takaichi som en respektert og populær person og sa at det japanske folket ville fortsette å ha hans sterke støtte, noe som forsterket forventningene om tette bånd mellom USA og Japan når hennes nye periode begynner...

Trump på Truth Social:

Gratulerer til statsminister Sanae Takaichi og hennes koalisjon med en STORSEIER i dagens svært viktige avstemning. Hun er en høyt respektert og svært populær leder. Sanaes dristige og kloke beslutning om å utlyse valg betalte seg i stor grad. Partiet hennes styrer nå den lovgivende forsamlingen, og har et HISTORISK TO TREDJEDELERS SUPERMAJORITET - for første gang siden andre verdenskrig. Sanae: Det var en ære å støtte deg og koalisjonen din. Jeg ønsker dere stor suksess med å få vedtatt deres konservative, fred gjennom styrke-agenda. Det fantastiske japanske folket, som stemte med slik entusiasme, vil alltid ha min sterke støtte.